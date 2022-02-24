В "РусГидро" сообщили, что санкции не повлияют на деятельность компании

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Санкции не повлияют на надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей ПАО "РусГидро", у компании весь кредитный портфель рублевый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе энергохолдинга.

Ранее в четверг США ввели санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Инвесторам из США запрещено покупать новые долговые обязательства и новые акции "Газпрома", "Ростелекома", "РусГидро", "АЛРОСА", "Совкомфлота", РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка. Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 г. - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".