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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Консульство Украины закрылось в Новосибирске

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Консульство Украины в Новосибирске прекратило прием на фоне событий в стране, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в консульском учреждении.

"Консульство закрыто", - сказал собеседник агентства, не уточнив, на какой период времени.

"Ну, вы знаете. Военное положение. Без комментариев", - добавил он, отвечая на вопрос о причине закрытия консульства.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в четверг утром объявил о начале специальной военной операции на Украине.

После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, но сохранила консульские отношения.

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Новосибирск

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