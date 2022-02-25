Консульство Украины закрылось в Новосибирске

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Консульство Украины в Новосибирске прекратило прием на фоне событий в стране, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в консульском учреждении.

"Консульство закрыто", - сказал собеседник агентства, не уточнив, на какой период времени.

"Ну, вы знаете. Военное положение. Без комментариев", - добавил он, отвечая на вопрос о причине закрытия консульства.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в четверг утром объявил о начале специальной военной операции на Украине.

После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, но сохранила консульские отношения.