Консульство Украины закрылось в Новосибирске
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Консульство Украины в Новосибирске прекратило прием на фоне событий в стране, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в консульском учреждении.
"Консульство закрыто", - сказал собеседник агентства, не уточнив, на какой период времени.
"Ну, вы знаете. Военное положение. Без комментариев", - добавил он, отвечая на вопрос о причине закрытия консульства.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин в четверг утром объявил о начале специальной военной операции на Украине.
После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, но сохранила консульские отношения.