Консульство Украины в Екатеринбурге продолжило работу в обычном режиме

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Консульство Украины в Екатеринбурге продолжает работать, ведет прием по записи, сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии в пятницу.

"В обычном режиме, у нас прием по записи", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, в каком режиме работает консульство.

Как передал корреспондент "Интерфакса", у входа в консульство в пятницу есть небольшая очередь на получение виз, охрана пропускает людей в здание небольшими партиями. По данным представителя охраны, прием сегодня ведется до 12:00. У здания дежурит полиция.

Между тем сайт консульства Украины в Екатеринбурге в пятницу не открывается.

В четверг консульство принимало граждан в обычном режиме по записи. Обстановка около здания была спокойная.

Сотрудники дипмиссии сообщали, что закрытие консульства или приостановка его работы не запланирована, поскольку таких распоряжений, по их словам, не было.

Ранее в пятницу консульство Украины в Новосибирске сообщило о том, что закрывается и прекращает прием. "Ну, вы знаете. Военное положение. Без комментариев", - сказал сотрудник дипломатического учреждения, отвечая на вопрос "Интерфакса" о причине закрытия.

Президент России Владимир Путин утром в четверг заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в отражении агрессии Вооруженных сил Украины.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна разорвала дипломатические отношения с РФ. При этом консульские отношение были сохранены.