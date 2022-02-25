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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Воду и еду передали горнякам, попавшим под завал в ростовской шахте "Обуховская"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели приняли решение продвигаться по обходному пути для помощи трем горнякам на месте обрушения породы в шахте "Обуховская" в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"С рабочими поддерживается связь, продолжаются работы по уборке обрушившейся породы. В целях безопасности спасателями принято решение продвигаться по обходному пути. Горнякам по вентиляционной шахте передано питье и продовольствие. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу на шахте "Обуховская" произошел обвал, на месте обрушения оказались трое шахтеров. Они живы, с ними установлена связь, на месте работают спасатели.

В июне 2012 года украинский энергохолдинг "ДТЭК" купил у ООО "Ростовский антрацит" за $39 млн 100% акций ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", 100% акций ОАО "Донской антрацит" и 66,7% акций ООО "Сулинантрацит", которое затем было объединено с "Донским антрацитом". Промышленные запасы угля этих активов оцениваются в 136 млн тонн.

В августе 2021 года ФАС России одобрила ходатайство кипрской Valleyton Investments Ltd о приобретении контроля над российскими активами "ДТЭК" - АО "Донской антрацит", ООО "Сулинантрацит" и АО "Шахтоуправление "Обуховская".

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Ростовская область

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