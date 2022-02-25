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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

Литва запретила ретрансляцию шести российских и белорусских каналов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в пятницу ввела запрет на ретрансляцию в стране шести телеканалов на русском языке на сроки от трех до пяти лет.

"Принято решение временно остановить деятельность шести транслируемых на русском языке телеканалов, остановка их деятельности несколько отличается: ретрансляция "РТР Планета", "Россия 24", "Беларусь 24", "НТВ Мир" останавливается на пять лет, "РБК" и "TVCI" - на три года", - сказал сообщил агентству BNS зампред комиссии Ричардас Слапшис.

По его словам, решению предшествовал мониторинг, который провела комиссия. По мнению ЛКРТВ, обнаруженные нарушения "обуславливают возможность запретить дальнейшую ретрансляцию этих каналов с учетом того, что поощряется пропаганда и разжигание войны".

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