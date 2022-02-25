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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

Россия обменялась с ДНР и ЛНР грамотами о ратификации договоров о дружбе и взаимной помощи

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В пятницу в МИД России состоялась церемония обмена грамотами о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, сообщает МИД РФ.

21 февраля президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал с главами Луганской народной республики и Донецкой народной республики Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным договоры о дружбе и взаимопомощи.

На следующий день парламенты России, ЛНР и ДНР ратифицировали договоры, закон о ратификации был подписан Путиным.

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Россия ЛНР ДНР

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