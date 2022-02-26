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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:53

РЖД назначают еще 15 дополнительных поездов с юга РФ на 26-27 февраля

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" готово назначить еще 15 дополнительных поездов на 12,8 тыс. мест для вывоза пассажиров с юга России в период 26-27 февраля, сообщила компания.

По данным РЖД, в эту субботу пассажирам будет предоставлено 4,8 тыс. дополнительных мест, назначено шесть дополнительных поездов. На воскресенье планируется предоставление еще 8 тыс. мест, назначение девяти дополнительных поездов.

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"Постоянно следим за ситуацией. Если будет необходимо, готовы увеличить и этот объем - уже передислоцируем из других регионов свободный подвижной состав", - говорится в сообщении монополии.

Все билеты поступают в продажу по фиксированным ценам, подчеркивают в РЖД.

Обслуживание пассажиров на вокзалах осуществляется в штатном режиме. По всей сети открыты дополнительные билетные кассы.

Как сообщалось, 24 февраля РЖД организовали более 3,6 тыс. дополнительных мест в поездах из городов юга России в сообщении с Москвой, 25 февраля - еще около 5 тыс. мест.

Накануне в Ростуризме сообщали, что около 150 тыс. туристов находятся в регионах юга России, где закрыты аэропорты.

Ранее Росавиация в связи с с военной операцией на Украине закрыла 11 аэропортов на юге России до 2 марта.

Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
РЖД

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