Омбудсмены РФ и Украины будут взаимодействовать по пропавшим без вести и военнопленным

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченная украинского парламента по правам человека Людмила Денисова в понедельник договорились о взаимодействии при поиске пропавших без вести и проверке условий содержания удерживаемых лиц в ходе военной спецоперации на Украине.

"С Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой договорились о взаимодействии в гуманитарном направлении, о взаимной помощи в части установления местонахождения пропавших лиц и проверки условий содержания удерживаемых. Работаем", - приводит пресс-служба российского омбудсмена слова Москальковой.