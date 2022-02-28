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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:16

Число задержанных участников несогласованного митинга в Петербурге превысило 650 человек

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 650 человек задержаны в Петербурге за участие в несогласованной акции протеста 27 февраля.

Объединенная пресс-служба судов города в понедельник сообщает, что на рассмотрение в районные суды поступило 661 дело об участие в этом мероприятии. По данным на 22:00, решения приняты по 430.

В частности, как следует из предоставленных данных, арестованы (на срок до 15 суток) более 60 человек, штрафы (до 20 тысяч рублей) назначены свыше 310, обязательные работы (до 40 часов) - двоим.

Вместе с тем 13 материалов суд прекратил, рассмотрение четырех отложил, а 34 вернул для исправления недостатков.

Дела рассматривают 15 районных судов Петербурга из 22.

Санкт-Петербург

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