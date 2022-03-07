В Петербурге возбудили второе дело о нападении на полицейского на несогласованном митинге

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге еще один участник несогласованного мероприятия стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по городу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 марта в Адмиралтейском районе города, где проходила несанкционированная акция, местный житель, оказывая сопротивление во время своего задержания, толкнул полицейского руками. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

"Следователи дадут самую жесткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка", - подчеркивают в СКР.

Ранее со ссылкой на региональный главк МВД сообщалось, что в воскресенье на несогласованном митинге трое участников напали на сотрудников полиции. Двое были задержаны, третьему удалось сбежать.

В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ. Подозреваемым по делу проходит 29-летний петербуржец, якобы ударивший полицейского.

В воскресенье в Петербурге прошел несогласованный митинг. По данным МВД, в нем приняли участие около 1,5 тысячи человек, 750 из них задержали.