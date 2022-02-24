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Корабли ТОФ провели учение с боевой стрельбой в Авачинском заливе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с боевыми стрельбами в Авачинском заливе, сообщает пресс-служба флота.

"Отработаны задачи по обнаружению и уничтожению обнаруженных плавающих мин в районе интенсивного гражданского судоходства. Артиллерийские расчёты кораблей успешно уничтожили огнем 30-мм корабельных автоматических артиллерийских установок АК-630М макеты морских плавающих мин", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС морской авиации ТОФ провёл учение по спасению человека, находящегося в воде, его подъём на борт Ка-27 с помощью специальной лебёдки, и эвакуацию на корабль для оказания квалифицированной медицинский помощи.

"На завершающем этапе комплексного учения офицерский состав фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" провёл зачётные стрельбы из пистолета Макарова по мишеням на вертолётной площадке, а военнослужащие по контракту провели тренировки по практическому противодиверсионному гранатометанию", - отмечает пресс-служба флота.

В ближайшее время около 20 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ в составе разнородных тактических групп продолжат выполнение поставленных задач в дальней морской зоне. В период с 15 по 25 февраля 2022 года в восточной части Средиземного моря, в акватории морей, прилегающих к российской территории, а также в других районах Мирового океана проходит серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Николая Евменова.

Целью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

ТОФ

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