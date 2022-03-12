РКН предложил пользователям Instagram переходить в VK и "Одноклассники"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что блокировка соцсети Instagram необходима, в том числе, для обеспечения психологического здоровья граждан, в первую очередь детей и подростков, и выразил надежду, что российские пользователи смогут быстро перейти в VK ("ВКонтакте") и "Одноклассники".

В рассылке пользователям портала Госуслуг от РКН говорится, что руководство Instagram "вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию", из-за чего Генпрокуратура приняла решение о запрете Instagram в РФ.

В письме говорится, что "призывы к насилию в отношении людей, объединенных по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как "геноцид", что запрещено Конвенцией ООН от 1948 года "О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него", разработанной по итогам рассмотрения всей доказательственной базы нацистских преступников, собранной в ходе Нюрнбергского трибунала".

"Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети", - подчеркивается в письме.

В РКН напомнили, что для информирования друзей и подписчиков, переноса фото- и видеоматериалов с аккаунтов на другие ресурсы, в том числе в российские соцсети, ведомство предусмотрело время на переходный период. Instagram прекратит работу на территории России с 14 марта.

"Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и "Одноклассники", с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса", - говорится в сообщении.