Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Ракетный катер "Чувашия" в Балтийском море. Архивное фото Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские ракетные катера провели учение в Балтийском море, отработали удар крылатыми ракетами "Москит" по отряду боевых кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе ракетных катеров "Чувашия", "Заречный" и "Моршанск" выполнила электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что ракетная стрельба выполнялась с использованием противокорабельных ракетных комплексов "Москит".

"Экипажи ракетных катеров отработали весь алгоритм выполнения боевого упражнения за исключением фактического пуска крылатых ракет комплекса. В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - сказали в штабе флота.

Также ракетные катера провели учение по противовоздушной обороне, выполнили постановку радиоэлектронных помех, провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию, добавили в пресс-службе.