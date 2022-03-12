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Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков
Ракетный катер "Чувашия" в Балтийском море. Архивное фото
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские ракетные катера провели учение в Балтийском море, отработали удар крылатыми ракетами "Москит" по отряду боевых кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

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"В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе ракетных катеров "Чувашия", "Заречный" и "Моршанск" выполнила электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что ракетная стрельба выполнялась с использованием противокорабельных ракетных комплексов "Москит".

"Экипажи ракетных катеров отработали весь алгоритм выполнения боевого упражнения за исключением фактического пуска крылатых ракет комплекса. В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - сказали в штабе флота.

Также ракетные катера провели учение по противовоздушной обороне, выполнили постановку радиоэлектронных помех, провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию, добавили в пресс-службе.

Балтийский флот

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