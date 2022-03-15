Балтийский флот приступил к учениям с боевой стрельбой в Калининградской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Балтийский флот проводит во вторник в Калининградской области учения с боевыми стрельбами из систем залпового огня "Град" и "Ураган", танков, гаубиц и других вооружений.

"В мероприятии боевой подготовки задействовано более 500 военнослужащих, свыше 70 единиц военной и специальной техники. В том числе, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3М, самоходные артиллерийские гаубицы "Акация" и "Гвоздика", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган" и другое вооружение", - сообщил флот.

По данным штаба флота, в ходе тактических учений военнослужащие мотострелкового полка Балтийского флота совместно с приданными танковыми и артиллерийскими подразделениями отработают тактические действия в обороне и наступлении.

В частности, в ходе учений "приданным артиллерийским батареям и танковым подразделениям предстоит выполнить стрельбы на большие дальности, имитируя артподготовку на удалении до восьми-десяти километров". "Также артиллеристы выполнят "заградительный огонь" и перенос огневого вала, что позволит совершать мотострелкам быстрые перемещения на поле боя для перегруппировки, эвакуации бронемашин, подвоза боеприпасов и вывоза условно раненных", - говорится в сообщении.

На заключительном этапе учений "все задействованные в маневрах подразделения при поддержке самолётов и вертолётов морской авиации флота выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков, боевых машин, реактивных систем залпового огня по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу, авиацию и средства ПВО условного противника", сказано в сообщении.

Также "будут выполнены нормативы по развертыванию подразделений, тактической, инженерной и специальной подготовкам, по действиям подразделений в обороне и наступлении в условиях, максимально приближенных к боевым", информирует флот.

По его данным, учения плановые.