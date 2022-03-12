Более 8 тыс. беженцев с Донбасса прибыли в Ростовскую область за последние сутки

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Границу с РФ за истекшие сутки пересекли свыше 8,8 тыс. жителей Донбасса, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в субботу.

По ее данным, за предыдущие сутки российскую границу пересекли более 8 тыс. человек.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, частично перенаправляя их в другие регионы РФ.