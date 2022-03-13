Более трети россиян заявили о готовности оформить карту "МИР" - UnionPay

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - 35% россиян готовы оформить карту "МИР" - UnionPay для обслуживания за границей и оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, чаще всего такую карту готовы завести сограждане с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

Опрос показал, что российские мужчины в большей мере, чем женщины, готовы обзавестись этой картой - 39% и 28% респондентов, соответственно.

В свою очередь, 37% сограждан не собираются оформлять такую карту, более четверти россиян (28%) пока не определились, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 9-10 марта 2022 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 376 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.