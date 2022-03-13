Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

Более трети россиян заявили о готовности оформить карту "МИР" - UnionPay

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - 35% россиян готовы оформить карту "МИР" - UnionPay для обслуживания за границей и оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

ЭкономикаСбербанк заявил о планах выпустить карту "Мир" с китайской UnionPayЧитать подробнее

Согласно результатам исследования, чаще всего такую карту готовы завести сограждане с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

Опрос показал, что российские мужчины в большей мере, чем женщины, готовы обзавестись этой картой - 39% и 28% респондентов, соответственно.

В свою очередь, 37% сограждан не собираются оформлять такую карту, более четверти россиян (28%) пока не определились, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 9-10 марта 2022 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 376 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

МИР UnionPay

Новости по теме

Новости

В Кремле не исключили возможности встречи Путина с Зеленским

Пандемия коронавируса

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 3 тыс. человек

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 3 тыс. человек

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

Военные Украины обстреляли гражданское грузовое судно из России в акватории Азовского моря

Суд в Москве арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского

Что произошло за день: суббота, 12 марта

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд
Военная операция на Украине

На территории России распределят более 95 тыс. беженцев с Донбасса и Украины

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Sony Pictures приостановит деятельность в России

Sony Pictures приостановит деятельность в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код