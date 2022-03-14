Песков заявил, что РФ не просила военной помощи у КНР для продолжения операции на Украине

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения специальной военной операции на Украине и не запрашивала помощи у Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, правда ли, что Россия попросила Китай о военной помощи для продолжения военной спецоперации на Украине.

"Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции, и, как мы говорили, она развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объеме", - отметил он.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал дезинформацией сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь в связи со спецоперацией на Украине.