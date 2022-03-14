Белорусским предприятиям предложили подключаться к импортозамещению в России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия договорились о максимальном благоприятствовании развитию кооперации, белорусским предприятиям предложено подключаться к российским программам импортозамещения. Об этом заявил замминистра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик по итогам переговоров правительственных делегаций двух стран во главе с премьерами Романом Головченко и Михаилом Мишустиным в понедельник Москве.

"Самое главное, мы договорились, что у нас будет режим максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества. Мы уже и раньше с нашими партнерами из министерства промышленности и торговли России обсуждали и договорились, что будем по отдельным отраслям разрабатывать так называемые карты отраслей, которые нам позволят выявить те позиции конечного продукта, где у нас есть возможный дефицит на рынке. И уже после этого принимать совместные согласованные решения, каким образом нам с этим работать. Также это позволит нам понять и по тем комплектующим, которые возможно будут где-то в дефиците и тоже совместно определиться, каким образом мы будем двигаться по этим позициям", - приводит слова Харитончика госагентство БелТА.

"Было обозначено, что в России сформирована определенная база данных или программа импортозамещения, и нашим предприятиям предложено подключаться", - отметил замминистра.

По его словам, речь не идет о субсидировании белорусских предприятий, речь - о равных условиях хозяйствования.

"Сегодня было обозначено, что основной посыл - это именно максимальное содействие взаимной торговли, быстрое снятие остающихся барьеров. Здесь, я думаю, мы будем двигаться в направлении увеличения взаимных поставок", - сказал Харитончик.

"Задача - найти те направления сотрудничества и двигаться к совместным проектам по замещению, освоению тех ниш, которые будут высвобождаться на рынке Союзного государства", - заявил замминистра промышленности Белоруссии.