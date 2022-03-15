Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке в ночь на вторник, он выбросил пепел на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря протянулся на 60 км от вулкана.

"В течение следующих нескольких дней возможно взрывное извержение вулкана с выбросом пепла на высоту до 15 км над уровнем моря с образованием пирокластических потоков и распространением облака пепла на сотни километров от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для Безымянного один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

О том, что извержение вулкана Безымянный скоро начнется, спасатели со ссылкой на данные экспертного совета Камчатского филиала единой геофизической службы РАН предупреждали еще в первых числах марта.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.

Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло 21 октября 2020 года.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип - "направленный взрыв" или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией ("directed blast", "lateral blast", "type Bezymianny"). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.