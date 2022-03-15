Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке в ночь на вторник, он выбросил пепел на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря протянулся на 60 км от вулкана.

"В течение следующих нескольких дней возможно взрывное извержение вулкана с выбросом пепла на высоту до 15 км над уровнем моря с образованием пирокластических потоков и распространением облака пепла на сотни километров от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для Безымянного один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

О том, что извержение вулкана Безымянный скоро начнется, спасатели со ссылкой на данные экспертного совета Камчатского филиала единой геофизической службы РАН предупреждали еще в первых числах марта.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.

Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло 21 октября 2020 года.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип - "направленный взрыв" или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией ("directed blast", "lateral blast", "type Bezymianny"). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.

Камчатка вулкан Безымянный

Новости по теме

Новости

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза

В прямом эфире программы "Время" произошел инцидент с посторонней в кадре

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

Российским компаниям разрешили отклониться от проектов годовой добычи ископаемых

Лефортовский суд арестовал обвиняемого в госизмене

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Минпромторг согласился отложить тестирование маркировки новых видов товаров

Желдороги Финляндии прекратят прием грузов от российских компаний

Что произошло за день: понедельник, 14 марта

Минск получил у Москвы рассрочку для платежей по кредитам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код