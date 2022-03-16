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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Начальник ГУ МВД Петербурга привел в пример избиения протестующих в Европе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга усилит внутренний контроль в связи со случаями применения силы к протестующим, сообщил в Заксобрании начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин. Он добавил, что для него примеры избиения - это то, что делают полицейские на Западе.

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"Случаи избиения: ну избиениями, наверное, в данном случае вы называете в ряде случаев возможное применение силы, в случае сопротивления. В моем понимании избиения - это когда мы видим европейские кадры, когда там разгоняют протестующих. Вот там избиения, и растаптывания лошадьми, и остальные моменты. У нас избиения - ну, наверное, отдельные факты какие-то теоретически могут быть. Что касается служебных проверок - безусловно, проводим", - сказал Плугин.

Так он ответил на вопрос депутата-единоросса Наталии Астаховой о задержаниях митингующих в последние недели.

"Понятно, что вы выполняете свой долг, задерживаете на несанкционированных митингах людей. Но мы зачастую видим избиения этих людей", - сказала она и спросила, можно ли избежать этого в дальнейшем и проводит ли ГУ МВД служебные проверки по таким случаям.

Плугин отметил, что прокуратура в дни протестов следит за ситуацией в режиме реального времени.

"Здесь нам спуску они точно не дадут. Что касается внутреннего контроля - он есть и будет только более пристальным. И, отвечая на ваш вопрос, служебные проверки по каждому факту такому проводятся", - добавил Плугин.

По результатам проверок материалы также могут направлять в органы Следственного комитета для последующего процессуального решения, уточнил он.

В ходе этого же отчета в Заксобрании Плугин объяснил задержания журналистов на акциях тем, что среди них могут быть "проходимцы", которые выдают себя за сотрудников СМИ.

Петербург МВД Заксобрание Роман Плугин Наталия Астахова

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