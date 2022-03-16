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В МВД Петербурга объяснили задержания журналистов на митингах борьбой с провокаторами

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга не пыталась препятствовать журналистам в исполнении их обязанностей на несанкционированных акциях, случаи задержания людей с атрибутами СМИ участились из-за борьбы с провокаторами, сообщил глава ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин в ходе своего отчета в Заксобрании в среду.

"События последнего времени - обеспечение общественной безопасности мероприятий с 24 февраля и по настоящее время - дают мне четко понять, что в числе так называемых журналистов - а ведь сотрудник (МВД - ИФ) видит только жилетку, в этой кутерьме он не может одним взглядом определить, кто есть журналист - мы встречались с фактами провокаций, когда эту жилетку одевают всякие проходимцы, прошу прощения за это выражение, и лезут своими камерами, телефонами в эпицентр событий, тем самым просто-напросто мешая осуществлять законные действия сотрудникам полиции", - пояснил Плугин.

Подробности таких случаев он готов предоставить письменно. По его словам, как только полицейские выясняют, что перед ними провокатор, тот выбрасывает жилетку СМИ или убирает в карман.

"Из этих соображений мы и стали более пристально смотреть, журналист ли то или иное лицо либо нет. Даже если и имели место факты так называемых задержаний - скорее, это просто временное доставление журналистов (в отдел - ИФ) - мы быстро эти факты выявляли, и они возвращались для выполнения своих служебных обязанностей. Ведь, наверное, нет таких фактов, что мы сорвали рабочий день, сорвали работу того или иного журналиста", - сказал Плугин.

Для оперативного разрешения спорных вопросов на несанкционированных акциях присутствуют руководители и представители управления общественных связей ГУ МВД, добавил он.

"Никакого умысла здесь в изоляции или в препятствовании (исполнению - ИФ) обязанностей журналистов здесь нет и не может быть", - сказал Плугин.

Тему задержания журналистов на акциях протеста попросила прокомментировать вице-спикер Закса Марина Шишкина. Она отметила, что задерживают людей в жилетах с надписью "Пресса", при наличии пресс-карт и редакционных заданий - то есть атрибутики, о которой журналистское сообщество договаривалось с ГУ МВД несколько лет назад.

Шишкина также отметила, что по видео задержаний заметно, что журналисты не ведут себя, как демонстранты, в частности, она сослалась на момент задержания корреспондента "Коммерсанта" Олега Дилимбетова. Через некоторое время журналистов отпускают без протокола.

МВД Петербург

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