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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Томский губернатор опроверг слухи о просьбе отменить прямые выборы главы региона

Томский губернатор опроверг слухи о просьбе отменить прямые выборы главы региона
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Фото: Данила Шостак/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не обращался к федеральному центру с предложением изменить систему выборов главы региона, сообщил "Интерфаксу" начальник департамента информационной политики администрации региона Алексей Севостьянов.

"Выборы губернатора Томской области не назначены, соответственно, никаких инициатив, касающихся выборов, губернатор не выдвигал", - сказал он.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов глав регионов в сентябре по просьбам некоторых губернаторов из-за складывающейся экономической ситуации. Источники издания допускали вероятность, что регионам разрешат отказаться от прямых выборов губернаторов в пользу их выборов через региональные парламенты.

Томская область Сергей Жвачкин Кремль
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