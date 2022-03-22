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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:42

ФСБ задержала в Сочи администратора интернет-сообщества движения "Колумбайн"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Сочи молодого человека, администрировавшего сетевое сообщество запрещенного в РФ террористического движения.

"В городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения "Колумбайн" (признано террористическим Верховным судом РФ) и причастного к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, из показаний задержанного следует, что "права администрирования террористическим интернет-ресурсом он получил от гражданина Украины, именующего себя "Белая Роза", с которым он переписывался" в телеграме.

"Пользователь "Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. Данная акция была своевременно пресечена", - сказали в ЦОС

В отношении задержанного планируется принятие процессуального решения, добавили там.

ФСБ Сочи
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