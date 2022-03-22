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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

В РФ сняли ограничения на сделки нерезидентов из "недружественных стран" с недвижимостью

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ сняли ограничения на сделки нерезидентов из "недружественных стран" с недвижимостью, введенные в начале марта.

Ограничения в отношении резидентов "недружественных стран" привели к тому, что банки приостановили проектное финансирование в сфере недвижимости до предоставления доказательств, что конечными бенефициарами компаний являются российские резиденты, сообщали участники рынка. По их данным, по этой же причине Росреестр приостановил регистрацию договоров долевого участия. Ведомство сообщало, что для регистрации сделок с недвижимостью с 1 марта действует особый порядок, связанный с указом президента РФ.

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Как сообщил во вторник Минфин, 17 марта подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела обращения физлиц по сделкам с недвижимым имуществом и решила разрешить резидентам продавать недвижимость нерезидентам, связанным с государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия.

Также резидентам разрешена и покупка недвижимости у нерезидентов, связанных с недружественными государствами. При этом денежные средства по таким сделкам должны будут зачислены на специальный счет типа "С" (один из элементов конструкции валютного контроля).

Наконец, резидентам разрешено заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с недружественными государствами, сообщил Минфин.

Россия
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