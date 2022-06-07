Законопроект о праве президента вводить правила для финрынка прошел II чтение

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект № 1101162-7 о полномочиях президента России вводить и применять меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности России в условиях санкций.

Законопроект был внесен в парламент в январе 2021 года, но ко второму чтению депутаты внесли в него поправки к закону "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" в мае 2022 года.

Поправки (N 1101162-7) о пенсионных накоплениях были внесены в конце мая группой депутатов в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" (127-ФЗ).

Теперь в законе предлагается закрепить, что президент вправе как для граждан, так и компаний устанавливать особый порядок осуществления отдельных сделок с участием иностранных лиц, связанных с недружественными иностранными государствами; особый порядок исполнения российскими юридическими лицами обязательств по выплате распределенной прибыли (дивидендов) перед участниками, являющимися лицами недружественных иностранных государств; особый порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами.

Мерами, направленными на обеспечение финансовой стабильности, могут быть: запреты на осуществление отдельных сделок, в том числе запретов или ограничений на проведение валютных операций; изменение валюты обязательства по отдельным договорам; необходимость получения специального разрешения на осуществление отдельных сделок, открытие счетов и вкладов, проведение операций по ним; замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества; установление лимита проводимых валютных операций; установление требований к покупке или продаже иностранной валюты на бирже; установление требований к приобретению или отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг, иных финансовых инструментов.

Уточняется, что часть полномочий по введению ограничений может быть делегирована президентом правительству или Банку России.

Ранее на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку зампред ЦБ Алексей Гузнов объяснял, что большинство прописанных в поправках мер уже воплощены в антисанкционных указах президента за последние три месяца. Возможность вводить эти меры прописана в "антисанкционном" 127-м законе, но через норму, которая не носит конкретный характер, там говорится, что президент вправе принимать "иные меры".

"В ходе подготовки и обсуждения тех мер, которые реализованы в указах президента (...), было определено, что такого рода меры целесообразно с точки зрения восприятия обществом - какие направления регулирования могут возникнуть - конкретизировать в отдельной норме 127-го закона, что и было сделано", - сказал Гузнов.