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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

В Кремле назвали несостоятельным курс США на изоляцию России

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Политика США по изоляции России эффективна лишь отчасти, большинство стран сбалансированно подходит к отношениям с Москвой, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв президента США Джо Байдена исключить Россию из "Большой Двадцатки".

"Мы знаем, что США достаточно напористо продолжают свою линию на изоляцию России. До сих пор эта линия лишь отчасти могла быть эффективной, - сказал Песков. - Такая политика несостоятельна по своей сути, и, конечно же, не может достичь цели".

По его словам, мир не ограничивается только США и европейскими странами. "Большое количество стран предпочитают более сбалансированный и трезвый подход к происходящему. Они предпочитают задавать вопросы в ходе прямого диалога, в чем-то соглашаться, в чем-то - нет, но не рубить канаты", - сказал представитель Кремля.

24 марта Байден заявил в Брюсселе, что выступает за исключение России из G20, но решать это будет сама группа "Большой Двадцатки".

Кремль США Джо Байден Дмитрий Песков G20
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