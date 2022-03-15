Власти Крыма пригрозили изъять торговые объекты украинцев из "партий войны"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Крупные торговые объекты на территории Крыма могут быть изъяты у украинцев, которые нагнетают обстановку, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Есть ряд украинских деятелей, которые на сегодняшний день состоят в "партиях войны", выступают за нагнетание обстановки, дестабилизацию, по ним ведется работа с правоохранительными структурами. В том числе, могу сказать, что ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу РФ", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что нельзя допустить использования заработанных в Крыму средств для финансирования действий против России.

На фоне проведения спецоперации на Украине в Крыму действует режим повышенной готовности. Пограничные пункты пропуска закрыты, остановлена работа аэропорта Симферополь.

В ходе спецоперации российские военные разблокировали Северо-Крымский канал, вернув возможность подачи днепровской воды с территории Украины на полуостров. Кроме того, восстановлено железнодорожное движение от Крыма до Херсона. Этот маршрут используется для доставки гуманитарной помощи.