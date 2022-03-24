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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Минпромторг опроверг проработку вопроса о фиксации цен на рыбу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ не прорабатывает вопрос о заключении ценовых соглашений на рыбу по примеру соглашений, которые действовали в прошлом году на сахар и подсолнечное масло.

"Минпромторг России это не прорабатывает", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В Росрыболовстве на запрос не ответили.

О том, что Росрыболовство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями прорабатывает вопрос о фиксации цен на рыбу на внутреннем рынке, сообщил в четверг "Коммерсантъ". По данным источников издания, об этом в среду на совещании у вице-премьера - полпреда президента по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло, пояснили источники газеты.

В Минпромторге и аппарате Юрия Трутнева не ответили на вопросы издания. Также поступили отраслевые организации - Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, Рыбный союз и Ассоциация компаний розничной торговли.

Минпромторг РФ Росрыболовство
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