Сайт компании-разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. заблокирован в РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт компании GSC Game World, разработчика популярных компьютерных игр серии S.T.A.L.K.E.R., отказавшейся поставлять свои продукты российским пользователям из-за ситуации вокруг Украины.

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и ресурсов в РФ, доступ к сайту gsc-game.com ограничивается по требованию Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.

Первыми на недоступность сервиса обратили внимание пользователи и профильные СМИ.

Ранее на своей странице во "ВКонтакте" GSC Game World сообщила, что перестанет продавать свою продукцию пользователям в РФ в связи с действиями Вооруженных сил РФ на территории Украины.

GSC Game World - украинский разработчик компьютерных игр, известный, в частности, играми серий S.T.A.L.K.E.R и "Казаки". Компания основана в 1995 году Сергеем Григоровичем, который является ее гендиректором, со штаб-квартирой в Киеве.

Ранее на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля в РФ был заблокирован целый ряд сайтов как российских, так и иностранных СМИ.

Как сообщили в РКН, основанием для блокировки стало "целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных сил РФ и жертвах среди мирного населения".