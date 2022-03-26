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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Мурашко оценил запас лекарств для льготников в регионах РФ на 5,5 месяцев

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В субъектах РФ запас лекарственных препаратов для льготных категорий граждан превышает пятимесячную потребность, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Для льготных категорий граждан у нас в регионах запас составляет больше 5,5 месяцев, и мы авансируем в том числе закупку", - сказал Мурашко в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее Мурашко сообщил, что в медицинских организациях по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) сформирован запас лекарственных препаратов на три месяца. А в Минпромторге прогнозировали, что запасов большинства жизненно важных лекарств в РФ хватит на срок от трех месяцев до года. А министр здравоохранения попросил граждан "не создавать ажиотажный спрос".

Минздрав РФ Михаил Мурашко
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