Глава ЛНР заявил о планах провести референдум о вхождении в состав России

Глава ЛНР Леонид Пасечник Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о планах провести на территории ЛНР референдум о вхождении республики в состав России.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - заявил Пасечник в воскресенье журналистам.

Президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР 22 февраля. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Среди ее целей называлась защита населения Донбасса.

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