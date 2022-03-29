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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:32

В МИД РФ вызваны три прибалтийских посла

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Послы Латвии, Литвы и Эстонии вызваны в МИД России в связи с ответными мерами российской стороны на высылку дипломатов из этих трех стран, сообщил журналистам информированный источник.

"К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов", - заявил источник.

Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия объявили персонами нон грата в общей сложности шестерых дипломатов РФ, из Литвы высланы четверо.

В МИД РФ тогда заявили, что на эти "безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ".

МИД РФ Эстония Латвия Литва
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