Подозреваемая в стрельбе в детсаду Красноярска оказалась дочерью известной журналистки

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - 19-летняя жительница Красноярска, которую задержали по подозрению в убийстве отца и стрельбе в детском саду, оказалась дочерью известной местной журналистки Натальи Кечиной, сообщил гендиректор телекомпании ТВК Вадим Востров.

Он отметил, что поэтому для редакции телекомпании случившееся стало двойным шоком.

Подозревамая 28 марта днем пришла в садик № 31 на улице Менжинского, пряча ружье под пальто. Воспитательница заметила оружие и попыталась его отобрать, произошел выстрел, пуля попала в стену, никто не пострадал. Как заявпили в МВД, один из сотрудников детского сада задержал посетительницу и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии.

Выяснилось, что 25 марта подозреваемая приходила в этот сад устраиваться на работу. Затем в полиции узнали, что перед приходом в сад 28 марта задержанная застрелила в квартире отца.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и о покушении на убийство малолетних. Проводятся процессуальные проверки в отношении сотрудников детскогосада и уполномоченных лиц ООО "Пересвет", оказывающих услуги по охране учреждения.

Мэр Красноярска Сергей Еремин распорядился ужесточить пропускной режим во всех садиках города.