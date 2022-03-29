В Роспотребнадзоре не исключили осложнения ситуации с коронавирусом в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава Роспотребназора Анна Попова не исключает осложнения эпидемической ситуации по коронавирусу в РФ.

"Конечно, мы ничего не ждем - мы готовимся. Мы готовимся к тому, что да, осложнения могут быть эпидситуации дальше", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья во вторник.

"И поэтому сегодня нужно сделать все, чтоб эти осложнения не нанесли вреда здоровью ни одного человека", - уточнила она.

По ее словам, вирус живет по своим законам, а мы должны, в соответствии со знаниями, ему противостоять.

"Два года для изучения любого инфекционного заболевания - очень немного. И поэтому мы сегодня сказать о сезонности и цикличности (коронавируса - ИФ) однозначно не можем", - добавила Попова.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора отметила, что новых штаммов COVID-19, которые бы вызывали опасения, в настоящее время нет.

Ранее она сообщила, что у 98% болеющих COVID-19 в РФ выявлен штамм "омикрон". Все его подварианты, по ее словам, являются "невероятно контагиозными", но большая часть из них протекает бессимптомно.

"Для этого у нас работает пять институтов, которые постоянно мониторят международную базу геномных сиквенсов GISAID очень тщательно и нашу национальную базу, которая создана по поручению президента РФ", - сказала она.

По ее словам, плотность мониторинга внутри страны выше, так как в национальной базе содержится больше последовательностей COVID-19. А учитывая тесные связи со странами Евразийского экономического союза и СНГ, данные этой базы доступны в Белоруссии, Армении и Казахстане.