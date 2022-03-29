Ритейлеры начали отказываться от ограничения наценки на сахар

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Некоторые ритейлеры начали отказываться от обязательств по сдерживанию предельной наценки на сахар на уровне 5% из-за роста закупочных цен, сообщил "Интерфаксу" источник на продовольственном рынке.

В частности, по его словам, отграничивать наценку на сахар на уровне 5% отказались "О'Кей" и Auchan (сети "Ашан" и "Атак"). В компаниях не ответили на вопросы "Интерфакса".

В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что "сейчас некоторые торговые сети снимают с себя обязательства по добровольному ограничению предельного уровня наценок на ряд категорий товаров". Министерство получило письмо от торговой сети "О'Кей" об исключении сахара-песка из перечня товаров, реализуемых с пятипроцентной торговой наценкой, в связи с ростом закупочных цен.

"Принятие торговыми сетями данных обязательств носит исключительно добровольный характер и направлено на поддержку малообеспеченных категорий населения путем повышения ценовой доступности основных продуктов питания. Однако неисполнение торговыми сетями публично взятых на себя добровольных обязательств по ограничению наценок на реализуемую продукцию может иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства. В связи с этим в соответствии с письмом ФАС России торговым сетям необходимо направлять в Минпромторг России и ФАС России официальные письма с уведомлением об отмене соответствующих обязательств", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

"Интерфакс" направил запрос в Федеральную антимонопольную службу и Минсельхоз.

В начале марта ФАС сообщила, что "Магнит", Auchan и "О'Кей" согласились ограничить наценки на отдельные базовые продукты на уровне 5%. К этой инициативе также присоединилась X5 Retail Group.

В январе "Магнит" и Х5 были среди первых ритейлеров, кто согласился ограничить наценки на отдельные социально значимые продукты питания на уровне 10%. Затем ведомства рекомендовали ритейлу снизить предельные наценки на социально значимые товары до 5%.

Цены на сахар стали одними из быстрорастущих на продрынке РФ в последнее время. По данным системы мониторинга продбезопасности Минсельхоза, цены производителей свекловичного сахара РФ на 23 марта составили 60,33 рубля за 1 кг, увеличившись за неделю на 13,2%. Росстат сообщал, что за неделю с 12 по 18 марта розничные цены на сахар-песок повысились на 13,8%. Неделей ранее рост составлял 12,8%. С начала года сахар подорожал на 37,1%.