ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Продимекса", крупнейшего производителя сахара в РФ.

Служба подозревает ООО "Продимекс" в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар, говорится в сообщении ФАС.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства (части 5 статьи 11 закона о защите конкуренции) были выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара.

В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии КоАП РФ, напомнила служба.

Как сообщалось, в марте ФАС начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара - ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Русагро-Центр", ООО "Продимекс", ООО "ГК Доминант", ООО "Торговый Дом "Доминант" и ООО "ЧеховСахар", а также НКО "Cоюз сахаропроизводителей России".

Кроме того, ФАС проводила проверку участников рынка, включая производителей, ритейлеров и посредников, для недопущения задержек отгрузки сахара в объекты розничной торговли.

По результатам проверок ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области, двух сахарных заводов "Агрокомплекса им. Ткачева" в Краснодарском крае из-за повышения цен. Кроме того, ведомство возбудило дело в отношении "Магнита" и "Пятерочки" (X5 Retail Group) из-за недопоставок сахара, установленных Воронежским управлением ФАС. В ходе проверки на складах компаний были обнаружены значительные запасы сахара-песка, но при этом ритейлеры синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос, утверждала ФАС.