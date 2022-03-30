Москалькова сообщила об удержании на Украине экипажей двух гражданских судов РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Украинские военные удерживают российских гражданских моряков на территории Украины, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня ко мне обратились семьи моряков: им не дают возможности покинуть судоремонтный завод, куда они прибыли на торговом судне для того, чтобы произвести ремонт", - сказала Москалькова в среду.

Как пояснили в ее пресс-службе, речь идет об экипажах гражданского корабля "Азов Конкорд" компании "Альброс" и теплохода "Омский 6".

Согласно поступившим в аппарат Москальковой обращениям родственников моряков, "Азов Конкорд" 24 февраля был блокирован в порту Мариуполя, его экипаж был захвачен украинскими военными. Экипаж "Омского 6" был захвачен в Измаиле, где судно стояло на ремонте. По предварительной информации, всего украинские военные удерживают 35 человек с двух кораблей.

24 марта Москалькова сообщила об обмене пленными с украинской стороной по схеме 10 на 10, а также обмене моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир". В ходе данного обмена в Россию были возвращены девять членов экипажа Millenial Spirit, два члена экипажа судна Helt, а также тело капитана Millenial Spirit Владимира Текутова, умершего в больнице Черноморска.