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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:30

Глава Крыма предложил национализацировать имущество некоторых украинцев

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов поручил местным чиновникам к следующей неделе подготовить проект федерального закона о национализации имущества граждан Украины, которые выступают против России.

"Поручил разработать до понедельника проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации. Проект будет направлен в Госдуму", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, такие собственники уже не смогут переоформить свое имущество в Крыму.

"Отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации", - отметил Аксенов.

Также он поручил разработать проект федерального закона о запрете так называемой православной церкви Украины.

Ранее в марте Аксенов говорил, что у граждан Украины, выступающих против России, могут изъять крымские магазины и мини-отели.

Сергей Аксенов Украина Крым
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