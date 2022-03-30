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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:30

Балтфлот начал отрабатывать приведение в высшие степени боеготовности

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - На Балтийском флоте началась тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями по проверке боевой готовности, она идет в Калининградской области.

"В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части отрабатывают вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренную подготовку личного состава и военной техники к выходу в районы боевого предназначения и выполнение учебно-боевых задач", - говорится в сообщении БФ, распространенном в среду.

"Под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Лиины отрабатываются вопросы подготовки и управления соединениями и воинскими частями в ходе ведения различных тактических действий", - отмечается в сообщении.

По данным штаба флота, "с начала тренировки в Калининградской области развернуто свыше пяти пунктов управления, с которых ведется руководство подчиненными войсками, организовано взаимодействие со штабами армейского корпуса и Западного военного округа".

На командно-штабную тренировку привлечены свыше 1 500 военнослужащих, задействовано до 80 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщает Балтфлот.

Балтийский флот Калининградская область
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