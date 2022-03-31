Балтфлот провел в Калининградской области учения по уничтожению десанта

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Морские пехотинцы провели в Калининградской области учения по противодесантной обороне и применили тяжелую артиллерию, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"Батальон морских пехотинцев и приданные ему артиллерийские подразделения отработали действия сил в противодесантной обороне. На этапе боевой стрельбы удар с закрытых огневых позиций по десантоопасному направлению нанесли артиллерийские батареи самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", - информирует флот.

Чтобы пресечь атаку десанта условного противника морпехи также применили реактивные системы залпового огня "Град". "Также огонь по плавучим мишеням, имитирующим средства высадки, велся из пушек боевых модулей бронетранспортеров БТР-82А, ручных и автоматических гранатометов", - сообщает БФ.

В плановых учениях участвовали около 300 морских пехотинцев и около 40 единиц боевой техники.

Кроме того Балтфлот сообщил, что в Балтийском море малый ракетный корабль (МРК) "Советск" на других учениях отразил атаку авиации условного противника и нанес артиллерийский удар по морскому щиту. В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды.

"Боевые упражнение выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельной артиллерийской установки АК-630. В результате проведения стрельбы все мишени были успешно поражены, - сообщил флот. - Также экипаж корабля провел комплекс артиллерийских стрельб из артиллерийской установки АК-176МА по буксируемому морскому щиту, имитирующего корабль условного противника".

Безопасность на море во время учений обеспечивали надводные корабли и суда обеспечения Балтфлота.