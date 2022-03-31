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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Минздрав оценил ситуацию на рынке лекарств в РФ как стабильную

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с лекарственными препаратами на российском рынке стабильная, ни одна из зарубежных компаний не проинформировала о решении прекратить поставки, сообщил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев.

"В настоящее время ситуация на рынке лекарственного обеспечения стабильна", - сказал Глаголев на пресс-конференции в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

По его словам, ни одна из зарубежных компаний не проинформировала Минздрав России о решении свернуть поставки лекарств по политическим или экономическим мотивам.

"Отдельные заявления касались прекращения поставок безрецептурных лекарственных препаратов, препаратов, имеющих множество аналогов, но все препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, на которых центруется система здравоохранения, на которых базируются клинические рекомендации, стандартное оказание медпомощи, остаются на нашем рынке", - сказал он.

Минздрав РФ Сергей Глаголев
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