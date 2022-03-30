"Аэрофлот" организует возвращение российских туристов из Доминиканы и Кубы 1 апреля

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" организует вывоз российских туристов из Доминиканской республики и Республики Куба в Россию.

"Из Доминиканы (аэропорт Санто-Доминго) россияне будут доставлены рейсом местной авиакомпании в Гавану (Куба) с последующей стыковкой на специальный рейс до Москвы, выполняемый авиакомпанией "Икар" из Гаваны. Пассажиры "Аэрофлота", находящиеся на Кубе, также будут переоформлены на специальный рейс авиакомпании "Икар" из Гаваны в Москву", - говорится в сообщении перевозчика.

По информации "Аэрофлота", рейс DO1810/SU2995 Санто-Доминго - Гавана вылетит в 7.00 по местному времени, с прилетом в 9:00. Рейс EO518 / SU2996 Гавана - Москва вылетит из аэропорта столицы Кубы в Москву в 12:00 по местному времени, с прилетом в 9:10 2 апреля.

В авиакомпании подчеркивают, что воспользоваться перевозкой смогут россияне с билетами "Аэрофлота" "туда-обратно" с уже использованной частью перевозки из РФ.

После получения оповещения по телефону/e-mail/СМС о специальном рейсе пассажиру необходимо подтвердить свое намерение воспользоваться перевозкой, позвонив в контакт-центр "Аэрофлота" по круглосуточным телефонам: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру.

"Ввиду сложностей в организации рейсов из пунктов Доминиканы и Кубы на фоне сложившихся обстоятельств выполнение других специальных рейсов из данных стран не планируется", - отмечают в "Аэрофлоте".