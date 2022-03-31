Минздрав РФ не увидел рисков снижения доступности гемодиализа в регионах

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пациенты, которые нуждаются в гемодиализе - жизненно важной процедуре очищения крови от токсинов при острой и хронической почечной недостаточности, - обеспечены необходимой медпомощью, рисков по снижению ее доступности в настоящее время нет, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.

Ранее газета "Известия" написала, что тарифы на гемодиализ с учетом скачков валютного курса и усложнившейся логистики не покрывают расходов на него. В статье отмечается, что без индексации тарифов и антикризисных мер небольшие специализированные центры могут закрыться, что приведет к дефициту диализных мест.

Главный внештатный специалист нефролог Минздрава России по Северо-Западному федеральному округу Ашот Есаян заявил, что все пациенты, нуждающиеся в перитонеальном диализе и гемодиализе в СЗФО, обеспечены необходимой медпомощью.

"Все компании, поставляющие нам медицинские изделия для диализа, подтвердили выполнение взятых на себя ранее обязательств. Более того, по тем контрактам, которые заключены до конца года, нам пообещали не поднимать цены. Никаких сложностей в оказании медпомощи нашим пациентам нет", - сказал Есаян, слова которого привели в Минздраве РФ.

Главный внештатный специалист нефролог Минздрава России по Дальневосточному федеральному округу и Хабаровскому краю Андрей Бевзенко сообщил, что пациентам с нефрологическими заболеваниями, нуждающимся в диализе, медпомощь оказывается в штатном режиме.

"Все необходимые медизделия, расходники и лекарственные препараты закуплены и имеются в медучреждениях и на складах в достаточном количестве. Никаких рисков по сокращению доступности и качества медпомощи нашим пациентам нет. Ни одна зарубежная компания, поставляющая лекарственные препараты и расходники для диализных центров, не ушла с рынка и продолжает сотрудничество в нынешних условиях", - отметил Бевзенко.

Со своей стороны, министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что вся необходимая помощь пациентам с хронической почечной недостаточностью продолжает оказываться в полном объеме. "Все препараты, расходные материалы для этого имеются, рисков неоказания медпомощи в настоящее время у нас в области нет", - сказал он.

Главный внештатный специалист нефролог комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Стажарова в свою очередь сообщила, что, по словам поставщиков расходного материала и растворов для проведения диализа, поставки будут осуществляться в полном объеме и в прежнем режиме. "Расходного материала достаточно на складах в РФ, поставки из-за рубежа будут также осуществляться беспрепятственно. Все пациенты получают медпомощь в необходимом объеме", - сказала она.

Аналогичная ситуация складывается в настоящее время в Самарской области, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.