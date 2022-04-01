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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Власти Камчатки продлили масочный режим до лета

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Камчатском крае до 31 мая включительно продлен масочный режим в общественных местах и на транспорте, соответствующее изменения внесены в постановление губернатора региона о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вместе с тем, до 31 мая продолжится смягчение антиковидных ограничений.

"Реализуется комплекс мероприятий, направленных на поэтапное снятие ограничительных мер на территории Камчатского края в отдельных сферах деятельности", - говорится в документе.

По последним данным, в Камчатском крае зарегистрировано более 39 тыс. случаев COVID-19, выздоровели свыше 37,2 тыс. пациентов, умерли от ковида 609 человек.

Камчатский край
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