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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

В России за сутки в больницы попали 3 754 пациента с коронавирусом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки госпитализированы 3 754 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 164 случая. Скончались 342 пациента.

Выздоровели за сутки 45 998 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 862 тыс. 89 случаев коронавирусной инфекции, 369 064 умерших и 16 млн 884 тыс. 785 выписанных.

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