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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Мединский сообщил о продолжении переговоров с Украиной по видеосвязи

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российско-украинские переговоры продолжаются в режиме видео-конференц-связи, позиции России по Крыму и Донбассу не изменились, сообщл глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

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"Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу - неизменны", - написал Мединский в своем телеграм-канале.

Запись Мединский оставил под фотографиями участников переговоров с российской и украинской стороны.

С российской стороны в переговорах участвуют, в том числе, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, с украинской стороны - глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Владимир Мединский Украина
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