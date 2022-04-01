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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

В Белгороде локализовали отдельные очаги пожара на нефтебазе

В Белгороде локализовали отдельные очаги пожара на нефтебазе
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают тушить пожар на горящей нефтебазе в Белгороде, сообщила в пятницу вечером мэрия.

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"По состоянию на 17:00 удалось локализовать отдельные очаги пожара и сократить площадь горения", - говорится в сообщении.

Группировка сил, принимающих участие в тушении, увеличена до 300 человек. Работают 100 единиц техники, включая пожарный поезд и вертолет.

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в пятницу утром. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что причина возгорания - авиаудар украинских военных. Пострадавших и жертв нет. Жители близлежащих улиц перевезены в безопасное место.

Белгород
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