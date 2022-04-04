Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

В Мурманской области пожаловались на нехватку лекарств от болезни Паркинсона

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Мурманской области из продажи пропали препараты для лечения болезни Паркинсона под международным непатентованным наименованием леводопа и бенсеразид, сообщила главный специалист-эксперт территориального органа Росздравнадзора Надежда Моколене.

Она сослалась на данные на 1 апреля. По ее сведениям, лекарств нет в продаже из-за отсутствия предложений от поставщиков. "Работа аптек с поставщиками по заказу поставки данного препарата продолжается", - сказала Моколене на оперативном совещании в правительстве Мурманской области в понедельник.

Леводопа и бенсеразид входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

При этом в аптеках Мурманской области есть другие препараты для лечения болезни Паркинсона и "при необходимости пациентам рекомендуется обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии", добавила Моколене.

В марте в Мурманской области также наблюдался дефицит левотироксина натрия. Сейчас он поступает в аптеки, им в первую очередь обеспечиваются пациенты, которые оставляли заявку. На 1 апреля этого препарата оставалось более 2 тысяч упаковок, сказала Моколене.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил территориальному органу Росздравнадзора "договориться с аптеками, чтобы поставить ограничения на этом этапе и этот ажиотажный спрос не провоцировать, как это было по определенным группам товаров". Эти дополнительные меры при необходимости будут рассмотрены на очередном заседании оперштаба, добавил он.

Мурманская область Росздравнадзор Андрей Чибис Надежда Моколене
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека погибли при падении автобуса с эстакады в Подмосковье

Клишас заявил о поддержке Верховным судом поправок о наказании за исполнение иностранных санкций в РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 апреля

Все школы на Камчатке эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

На парламентских выборах в Венгрии побеждает правящая коалиция

На парламентских выборах в Венгрии побеждает правящая коалиция

Россия запросила заседание СБ ООН в связи с "провокацией украинских радикалов в Буче"

В Петербурге 30 человек арестованы за участие в несогласованной акции

В Петербурге 30 человек арестованы за участие в несогласованной акции

Что произошло за день: воскресенье, 3 апреля

Жители Петербурга принесли цветы на станцию метро в пятую годовщину теракта

Жители Петербурга принесли цветы на станцию метро в пятую годовщину теракта

Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций против России

Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций против России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код