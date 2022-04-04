В Мурманской области пожаловались на нехватку лекарств от болезни Паркинсона

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Мурманской области из продажи пропали препараты для лечения болезни Паркинсона под международным непатентованным наименованием леводопа и бенсеразид, сообщила главный специалист-эксперт территориального органа Росздравнадзора Надежда Моколене.

Она сослалась на данные на 1 апреля. По ее сведениям, лекарств нет в продаже из-за отсутствия предложений от поставщиков. "Работа аптек с поставщиками по заказу поставки данного препарата продолжается", - сказала Моколене на оперативном совещании в правительстве Мурманской области в понедельник.

Леводопа и бенсеразид входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

При этом в аптеках Мурманской области есть другие препараты для лечения болезни Паркинсона и "при необходимости пациентам рекомендуется обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии", добавила Моколене.

В марте в Мурманской области также наблюдался дефицит левотироксина натрия. Сейчас он поступает в аптеки, им в первую очередь обеспечиваются пациенты, которые оставляли заявку. На 1 апреля этого препарата оставалось более 2 тысяч упаковок, сказала Моколене.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил территориальному органу Росздравнадзора "договориться с аптеками, чтобы поставить ограничения на этом этапе и этот ажиотажный спрос не провоцировать, как это было по определенным группам товаров". Эти дополнительные меры при необходимости будут рассмотрены на очередном заседании оперштаба, добавил он.