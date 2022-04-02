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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:59

Что случилось этой ночью: суббота, 2 апреля

Пополнение реестра СМИ-иноагентов, отмена ракетного испытания в США из-за России, ликвидация пожара на нефтебазе под Белгородом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст РФ пополнил реестр иноагентов. В список попали восемь человек, в том числе основатель и главред The Bell Елизавета Осетинская и Ирина Малкова, журналистка "Дождя" (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом) Мария Борзунова и историк Евгений Понасенков.

- США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку. В Пентагоне объяснили это решение стремлением "избежать неправильного толкования или недопонимания" Россией в условиях украинского конфликта.

- Пожар на нефтебазе в Белгороде потушен. В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в пятницу вечером. По словам мэра Белгорода Антона Иванова, местные жители, эвакуированные из-за пожара, начали возвращаться по домам.

- 120 компаний из России и Белоруссии попали под санкции Минторга США. В их отношении вводятся ограничения на экспорт, реэкспорт и транспортировку внутри страны.

- Актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни. Как сообщил режиссер Николай Лебедев, актриса, известная по работам в фильмах "Чародеи" и "Экипаж", долгое время болела.

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