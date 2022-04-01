Мэр Белгорода сообщил о возвращении по домам эвакуированных из-за пожара на нефтебазе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Людей, эвакуированных с территорий, прилегающих к горящей нефтебазе в Белгороде, начали перевозить обратно по месту жительства, сообщил мэр областного центра Антон Иванов.

"Пожар на нефтебазе локализовали. Сейчас ликвидируют оставшиеся небольшие очаги горения. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из (спорткомплекса - ИФ) "Белгород-Арены" уже доставили обратно", - написал он в телеграм-канале.

Утром в пятницу в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Местные власти, а затем и Минобороны РФ заявили, что причина возгорания - авиаудар украинских военных. Пострадавших и жертв нет. Жители близлежащих улиц перевезены в безопасное место.

Также сообщалось о повреждении ряда объектов в поселке городского типа Северный под Белгородом.