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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Мэр Белгорода сообщил о возвращении по домам эвакуированных из-за пожара на нефтебазе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Людей, эвакуированных с территорий, прилегающих к горящей нефтебазе в Белгороде, начали перевозить обратно по месту жительства, сообщил мэр областного центра Антон Иванов.

В РоссииПожар на нефтебазе в Белгороде локализованПожар на нефтебазе в Белгороде локализованЧитать подробнее

"Пожар на нефтебазе локализовали. Сейчас ликвидируют оставшиеся небольшие очаги горения. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из (спорткомплекса - ИФ) "Белгород-Арены" уже доставили обратно", - написал он в телеграм-канале.

Утром в пятницу в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Местные власти, а затем и Минобороны РФ заявили, что причина возгорания - авиаудар украинских военных. Пострадавших и жертв нет. Жители близлежащих улиц перевезены в безопасное место.

Также сообщалось о повреждении ряда объектов в поселке городского типа Северный под Белгородом.

Белгород Украина
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